Concert dans le jardin de la MSH Paris Nord Maison des Sciences de l’Homme Paris Nord Saint-Denis

Concert dans le jardin de la MSH Paris Nord Concert, Improvisations mixtes au jardin Vendredi 31 mai, 18h30 Maison des Sciences de l’Homme Paris Nord Entrée libre, sans inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-31T18:30:00+02:00 – 2024-05-31T19:30:00+02:00

Concert, Improvisations mixtes au jardin

Concert donné par les élèves du conservatoire de musique de Saint-Denis.

Depuis plus de dix ans, le projet Musiques Mixtes associe des élèves et professeurs du conservatoire de Saint-Denis aux étudiants et enseignants-chercheurs du CICM (Centre de recherches Informatique et Création Musicale) / Laboratoire MUSIDANSE (université Paris 8) dans un processus de recherche-création fondé sur l’appropriation des nouveaux développements issus des projets de l’équipe.

Pour préparer ce printemps 2024, cinq jeunes musiciens ont participé à des ateliers d’expérimentation / prototypage avec l’équipe de BBDMI et présenteront des improvisations avec ces dispositifs et leurs instruments, pour faire sonner la musique au jardin.

`Élèves participants : Simarline Ribot (harpe), Inès Touati (flûte), Mehdi Touati (percusssions), Corinne Moullec (basse), Alain Stricher (violon).

Avec la collaboration de Céline Roulleau, Anne Hederer pour le conservatoire de Saint-Denis, de David Fierro et Alain Bonardi pour BBDMI, de Diane Schuh pour le CICM.

>> consulter le programme complet des Rendez-vous aux jardins à la MSH Paris Nord le vendredi 31 mai 2024

https://www.mshparisnord.fr/event/rendez-vous-aux-jardins-2024/

Maison des Sciences de l'Homme Paris Nord 20 avenue George Sand 93210 Saint-Denis Saint-Denis 93210 La Plaine Saint-Denis Seine-Saint-Denis Île-de-France Métro 12 Front Populaire, sortie n°3 MSH Paris Nord

©Flavie Jeannin