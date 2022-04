Concert dans le jardin de la Chapelle Chapelle Foujita, 14 mai 2022, Reims.

le samedi 14 mai à Chapelle Foujita

### Impressions, soleil couchant Deux mini concerts par le Conservatoire à Rayonnement régional de Reims/ CRR Durée 10 à 12 mn Les morceaux joués ce soir, des deux compositeurs du début du 20e siècle, Paul Ben Haïm et Mel Bonis, évoquent avec sensibilité les couleurs et les harmonies sonores et visuelles de la nature ainsi que les impressions des deux artistes face à elle et à leurs sensations intérieures. Paul Ben Haïm : Musique de chambre – Pastorale et Burlesque / Mel Bonis : Scènes de la forêt – Nocturne et Invocation Par Julia Pollantru-Alto, Cyprien Sarrazin-Flûte, Vincent Amir-Tahmasseb-Harpe, étudiants au CRR, encadrés par Emmanuelle Moriat, professeur de Musique de Chambre du CRR Dans le jardin de la Chapelle Foujita

Entrée libre

Chapelle Foujita 33 Rue du Champ de Mars, 51100 Reims Reims Quartier Centre Ville Marne



