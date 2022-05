Concert, dans le cadre du festival de peinture et de sculpture Saint-Loup-Lamairé, 2 juillet 2022, Saint-Loup-Lamairé.

Concert, dans le cadre du festival de peinture et de sculpture Saint-Loup-Lamairé

2022-07-02 – 2022-07-03

Saint-Loup-Lamairé Deux-Sèvres

Chaque année, à l’occasion du festival, les Amis de l’Orgue organise un concert dans l’église de Saint-Loup. Samedi 2 juillet, concert deux violons et orgue avec l’ensemble La Renouée sera proposé à 18 h 30.

Les rendez-vous de Saint-Loup organise le festival de peinture et de sculpture le samedi 2 et le dimanche 3 juillet 2022. Il est ouvert aux peintres et aux sculpteurs. Pendant deux jours les artistes peuvent exposer leurs œuvres, mais également participer aux concours dans les deux disciplines. Les inscriptions 2022 sont ouvertes : https://www.rendezvoussaintloup.com/s-inscrire.

Pour 2022, les invités d’honneur sont Yong-man KWON et Françoise ABRAHAM. Lors des éditions précédentes, des animations diverses avaient lieu en plus du concours ; graff, peinture, initiation pour les enfants, visite guidée du village, concert.

+33 6 74 53 83 30

Saint-Loup-Lamairé

