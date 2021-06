Fénétrange Fénétrange Fénétrange, Moselle CONCERT DANS LE CADRE DU FESTIVAL DE FÉNÉTRANGE Fénétrange Fénétrange Catégories d’évènement: Fénétrange

CONCERT DANS LE CADRE DU FESTIVAL DE FÉNÉTRANGE 2021-09-11 20:00:00 20:00:00 – 2021-09-11 rue de l'Eglise Collégiale Saint Rémi

Fénétrange Moselle 28 EUR Dans le cadre du Festival de Fénétrange, concert de l'Orchestre National de Metz avec François-Frédéric GUY au piano et à la direction, dans la collégiale Saint Rémi. Au programme : W.A. Mozart : Don Giovanni « Ouverture » / C.V. Beethoven : concerto pour piano n°5 en mi bémol majeur Op. 73 « L'empereur » / W.A. Mozart : concerto pour piano et orchestre n°20 en ré mineur K.466.

Lieu Fénétrange Adresse rue de l'Eglise Collégiale Saint Rémi Ville Fénétrange