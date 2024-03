Concert dans le cadre du 80ème anniversaire du Débarquement Isigny-sur-Mer, samedi 23 mars 2024.

Concert dans le cadre du 80ème anniversaire du Débarquement Isigny-sur-Mer Calvados

: The First Baptist Choir de Fernandina Beach, (Floride, USA) Chants religieux et populaires Américains.

Le chœur du sanctuaire de la First Baptist Church Fernandina Beach est composé de membres bénévoles et non professionnels âgés de 14 à 92 ans qui aiment chanter le répertoire classique et sacré. Ce chœur, dirigé par la directrice des ministères de la musique, Jennifer Hudson, a donné de nombreux concerts. Il est honoré de pouvoir commémorer le 80e anniversaire du Débarquement en Normandie.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-23 18:30:00

fin : 2024-03-23 20:00:00

3 Rue Victor Hugo

Isigny-sur-Mer 14230 Calvados Normandie christian.nisse@gmail.com

L’événement Concert dans le cadre du 80ème anniversaire du Débarquement Isigny-sur-Mer a été mis à jour le 2024-03-07 par OT Isigny-Omaha