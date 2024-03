Concert dans le cadre de « musique au château » LES TONTONS JAZZEURS et ANGELINE Château des Evêques Monistrol-sur-Loire, samedi 6 juillet 2024.

Dans le cadre des Zest’ivales :

LES TONTONS JAZZEURS Nicolas Bonin et ses copains, qui jouent et improvisent avec joie

ANGELINE et son complice Emmanuel Le Poulichet dans son nouveau spectacle Tellement , un bouillonnement de chansons

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-06 20:30:00

fin : 2024-07-06

Château des Evêques 4bis rue du Château

Monistrol-sur-Loire 43120 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes

