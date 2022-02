Concert « Dans l’azur des nuits transparentes » de Chopin Sully-sur-Loire Sully-sur-Loire Catégories d’évènement: Loiret

– par la compagnie « Théâtre du petit pont » – Pour ce printemps des poètes au château de Sully sur Loire, que rêver de mieux qu’un hymne à la nuit ? Les vers des plus grands poètes du XIXe siècle – Hugo, Musset, Lamartine, Rimbaud ou encore Baudelaire – feront échos aux hypnotiques Nocturnes de Chopin. – Sur réservation – chateau.sully@loiret.fr +33 2 38 36 36 86 https://www.chateausully.fr/ – par le château de Sully sur Loire –

– par le château de Sully sur Loire –

– par la compagnie « Théâtre du petit pont » – Pour ce printemps des poètes au château de Sully sur Loire, que rêver de mieux qu'un hymne à la nuit ? Les vers des plus grands poètes du XIXe siècle – Hugo, Musset, Lamartine, Rimbaud ou encore Baudelaire – feront échos aux hypnotiques Nocturnes de Chopin. – Sur réservation –

chateau.sully@loiret.fr +33 2 38 36 36 86 https://www.chateausully.fr/

