Concert – Danielle Sainte-Croix Marseille 7e Arrondissement, 26 juin 2022, Marseille 7e Arrondissement.

Concert – Danielle Sainte-Croix Villa Louise 6 traverse Pey Marseille 7e Arrondissement

2022-06-26 17:00:00 17:00:00 – 2022-05-15 Villa Louise 6 traverse Pey

Marseille 7e Arrondissement Bouches-du-Rhône

L’Académie du Tambourin est un ensemble Née à Marseille , diplômée du conservatoire de sa ville puis du Conservatoire National Supérieur r r nde Musique de Paris (piano, accompagnement etc….) . r r nDanielle Sainte-Croix est concertiste, soliste, et chambriste. Sa Passion pour le chant la conduit de plus en plus à se produire dans les récitals chant et piano avec des chanteurs professionnels en France et à l’ étranger .

Concert Piano et violoncelle: Beethoven, Fauré, Elgar… r nPar Danielle Sainte-Croix accompagnée de Frédéric Dehan.

http://www.delicemusical.com/

L’Académie du Tambourin est un ensemble Née à Marseille , diplômée du conservatoire de sa ville puis du Conservatoire National Supérieur r r nde Musique de Paris (piano, accompagnement etc….) . r r nDanielle Sainte-Croix est concertiste, soliste, et chambriste. Sa Passion pour le chant la conduit de plus en plus à se produire dans les récitals chant et piano avec des chanteurs professionnels en France et à l’ étranger .

Villa Louise 6 traverse Pey Marseille 7e Arrondissement

dernière mise à jour : 2022-05-12 par