[Concert] Daniel Isoir, Piano Varengeville-sur-Mer Varengeville-sur-Mer Catégories d’évènement: Seine-Maritime

Varengeville-sur-Mer

[Concert] Daniel Isoir, Piano Varengeville-sur-Mer, 30 juillet 2022, Varengeville-sur-Mer. [Concert] Daniel Isoir, Piano Varengeville-sur-Mer

2022-07-30 20:30:00 – 2022-07-30

Varengeville-sur-Mer Seine-Maritime Suite au succès du disque César Franck en 2021 chez MUSO, Daniel Isoir propose un récital consacré aux oeuvres pour piano du compositeur, dont on fête cette année le 200ème anniversaire de la naissance ! Le programme est complété par 2 chefs d’oeuvre de Gabriel Fauré, le 6ème nocturne et les variations opus 73. Ce disque a été enregistré sur un piano Erard de 1875. Suite au succès du disque César Franck en 2021 chez MUSO, Daniel Isoir propose un récital consacré aux oeuvres pour piano du compositeur, dont on fête cette année le 200ème anniversaire de la naissance ! Le programme est complété par 2 chefs… +33 9 53 23 27 58 Suite au succès du disque César Franck en 2021 chez MUSO, Daniel Isoir propose un récital consacré aux oeuvres pour piano du compositeur, dont on fête cette année le 200ème anniversaire de la naissance ! Le programme est complété par 2 chefs d’oeuvre de Gabriel Fauré, le 6ème nocturne et les variations opus 73. Ce disque a été enregistré sur un piano Erard de 1875. Varengeville-sur-Mer

dernière mise à jour : 2022-03-07 par

Détails Catégories d’évènement: Seine-Maritime, Varengeville-sur-Mer Autres Lieu Varengeville-sur-Mer Adresse Ville Varengeville-sur-Mer lieuville Varengeville-sur-Mer Departement Seine-Maritime

[Concert] Daniel Isoir, Piano Varengeville-sur-Mer 2022-07-30 was last modified: by [Concert] Daniel Isoir, Piano Varengeville-sur-Mer Varengeville-sur-Mer 30 juillet 2022 seine-maritime varengeville-sur-mer

Varengeville-sur-Mer Seine-Maritime