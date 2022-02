Concert d’Angèle Dubeau avec l’ensemble La Pietà Théâtre de Suresnes Jean Vilar Suresnes Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

Suresnes

Concert d’Angèle Dubeau avec l’ensemble La Pietà Théâtre de Suresnes Jean Vilar, 8 mars 2022, Suresnes. Concert d’Angèle Dubeau avec l’ensemble La Pietà

Théâtre de Suresnes Jean Vilar, le mardi 8 mars à 20:30

Pour célébrer les 25 ans de création de son ensemble La Pietà, Angèle Dubeau présente son nouvel album ELLE entièrement conçu, joué et composé par des femmes. La Pità est un ensemble à cordes féminin composé de musiciennes parmi les meilleures au Canada. Ce n’est pas un hasard si la date du concert coïncide avec la Journée de la Femme. Reconnues pour leur virtuosité exceptionnelle, leur jeu d’une impeccable précision, la richesse de leurs interprétations, et pour le plaisir contagieux qui les animent quand elles sont sur scène, Angèle Dubeau & La Pietà sillonnent la planète depuis 20 ans. Violoniste d’exception, Angèle Dubeau interprète des oeuvres de grands compositeurs et compositrices actuels, tantôt aux accents cinématographiques, tantôt pop. De quoi rassembler dans un même élan fins connaisseurs et parfaits néophytes.

13 € à 30 €

La violoniste québécoise présente son nouveau spectacle en région parisienne Théâtre de Suresnes Jean Vilar 16 place Stalingrad Suresnes Suresnes Quartier Cité-Jardins Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-08T20:30:00 2022-03-08T22:00:00

