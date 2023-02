Concert d’Andréa Bocelli au Sanctuaire ND de Lourdes LOURDES Lourdes Catégories d’Évènement: Hautes-Pyrénées

Hautes-Pyrenees Après des représentations au Sanctuaire de Fatima au Portugal ou encore au Sanctuaire d’Aparecida au Brésil, Andrea Bocelli sera présent le 16 juillet 2023 au Sanctuaire Notre-Dame de Lourdes ! Le ténor italien adressera une prière pour la vie aux familles des victimes de la pandémie et aux pèlerins du Sanctuaire à travers une ode musicale des grands classiques du répertoire sacré. Concert offert par Andrea Bocelli à partir de 18h. Informations complémentaires à venir ou via les coordonnées ci-dessous. saccueil@lourdes-france.com +33 5 62 42 20 08 LOURDES Au Sanctuaire Notre-Dame de Lourdes Lourdes

