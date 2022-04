Concert – Dancers in Red + You Said Strange + Bigger à La Manufacture, 10 juin 2022, .

Concert – Dancers in Red + You Said Strange + Bigger à La Manufacture

2022-06-10 – 2022-06-10

Concert gratuit pour les adhérents, réservez vos places en billetterie.

DANCERS IN RED

Le trio originaire de Toulouse enivré de rock vintage modernise le genre grâce à une vraie dose d’énergie, de guitares bouillonnantes et de cuivres scintillants.

Un power-rock simple, efficace, énergique et exubérant qui égaie le rock français, et transmet une douce folie souriante et une excitation soudaine au public.

YOU SAID STRANGE

Entre pop psychédélique, proto grunge et shoegaze, les quatre normands inventent leur « summer of love » au rythme duquel ils abordent des sujets divers et variés comme les rois mythomanes, la Méditerranée, et les couleurs du deuil. Inspiré, You Said Strange, est le fruit de mélanges et de rencontres, et c’est sur scène que les mélodies prennent toute leur ampleur, et leur puissance.

BIGGER

Au départ ils sont deux, Kevin, l’irlandais, et Damien, le français. À cette équation bouillonnante et brûlante, s’ajoute une passion dévorante pour la chanson, et la mélodie. Parce que les opposés s’attirent, et se complètent, ils s’opposent dans un but commun, faire du beau, et créer de l’émotion.

De deux ils passent à cinq, Ben, Antoine et Mike les rejoignent, pour créer ensemble un album riche et ambitieux, fait de musiques élégantes, raffinées, parfois brutales, ornées de sonorités orientales, et de percussions latines. Bigger c’est la rencontre de la pop de Gainsbourg, et de la culture rock anglo-saxonne, où la poésie est libre, le langage est cru, et les concerts sont intenses et fiévreux.

dernière mise à jour : 2022-04-26 par