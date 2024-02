Concert Dancefloor is lava Le Volcan Le Havre, jeudi 28 mars 2024.

Concert Dancefloor is lava Le Volcan Le Havre Seine-Maritime

Dancefloor is lava ! Volcan x Tetris

La représentation d’Extra Life du 28 mars sera suivie d’un live techno de la productrice Calling Marian → au Fitz à partir de 22h.

Calling Marian est une productrice unique en son genre. Formée en musicologie, elle s’inspire d’horizons artistiques multiples pour créer une musique forte, sincère et émotionnelle, à la rencontre de la techno, de l’acid et de la trance. Son objectif est de créer une synergie forte entre rythmes techno et club, harmonies nostalgiques et mélodies entraînantes.

Découvrez les productions de Calling Marian sur la playlist Spotify de Déviations #1.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-28 22:00:00

fin : 2024-03-28

Le Volcan 8 Place Oscar Niemeyer

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie

