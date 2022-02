Concert – Danakil Seignosse, 24 septembre 2022, Seignosse.

Concert de Danakil le samedi 24 septembre 2022 au Tube Les Bourdaines à Seignosse.

Activiste du reggae et de la musique indépendante depuis 2001, Danakil sillonne les routes du monde entier, délivrant des centaines de lives brûlants qui font une grande partie du succès du groupe !

Près de 1000 concerts et 150 000 albums écoulés, des salles combles, des festivals en pagaille… les musiciens de Danakil en ont vécu des aventures et expériences collectives !

Il se chuchote dans les coulisses que les Danakil en auraient profité pour vous concocter un show inédit. Il retracera les 20 ans de leur discographie, en quelque sorte un best-of de cette belle épopée reggae qui s’annonce haut en couleurs et en émotions !

Tarifs : à partir de 25,50€.

Infos et billetterie : www.le-tube-bourdaines.com ; https://my.weezevent.com/danakil-2

