Concert – Danakil Flers, 15 octobre 2022, Flers.

Concert – Danakil Forum 10 rue du Collège Flers

2022-10-15 – 2022-10-15 Forum 10 rue du Collège

Flers Orne

Presque cinq ans après « LA RUE RAISONNE », roulement de caisse claire : voici « RIEN NE SE TAIT », onzième album de DANAKIL ! Et, avec lui, une belle occasion de siroter un peu d’espoir, de lumière et de groove sur une scène musicale durement ébranlée par la crise.

Au moins, l’année 2020 aura laissé à Danakil le temps de soigner tout particulièrement ces treize nouvelles chansons aux accents chauds et envoûtants. Tour à tour inspirées, légères ou engagées, elles tissent un ensemble riche et harmonieux pétri de ce qui a forgé la renommée du groupe : un socle basse-batterie puissant, une section cuivre toujours aussi brûlante et un magistral ensemble claviers-guitare-percussions. Par-dessus, les voix de BALIK et NATTY JEAN, renforcées par un featuring d’AKHENATON, déploient toute la palette de leur virtuosité aux multiples influences.

1ere partie: Almä Pango

Véritable concentré d’énergie, ALMÄ MANGO fait partie de ces artistes féminines qui ont bien l’intention de se faire une place sur le devant de la scène. Pour ça, elle a créé sa formule secrète, un hip-hop tropical qui brille, à l’image de cette kickeuse dont le talent et la générosité mettent tout le monde d’accord.

Presque cinq ans après « LA RUE RAISONNE », roulement de caisse claire : voici « RIEN NE SE TAIT », onzième album de DANAKIL ! Et, avec lui, une belle occasion de siroter un peu d’espoir, de lumière et de groove sur une scène musicale durement…

+33 2 33 65 06 75 https://www.flerstourisme.fr/

Presque cinq ans après « LA RUE RAISONNE », roulement de caisse claire : voici « RIEN NE SE TAIT », onzième album de DANAKIL ! Et, avec lui, une belle occasion de siroter un peu d’espoir, de lumière et de groove sur une scène musicale durement ébranlée par la crise.

Au moins, l’année 2020 aura laissé à Danakil le temps de soigner tout particulièrement ces treize nouvelles chansons aux accents chauds et envoûtants. Tour à tour inspirées, légères ou engagées, elles tissent un ensemble riche et harmonieux pétri de ce qui a forgé la renommée du groupe : un socle basse-batterie puissant, une section cuivre toujours aussi brûlante et un magistral ensemble claviers-guitare-percussions. Par-dessus, les voix de BALIK et NATTY JEAN, renforcées par un featuring d’AKHENATON, déploient toute la palette de leur virtuosité aux multiples influences.

1ere partie: Almä Pango

Véritable concentré d’énergie, ALMÄ MANGO fait partie de ces artistes féminines qui ont bien l’intention de se faire une place sur le devant de la scène. Pour ça, elle a créé sa formule secrète, un hip-hop tropical qui brille, à l’image de cette kickeuse dont le talent et la générosité mettent tout le monde d’accord.

Forum 10 rue du Collège Flers

dernière mise à jour : 2022-01-18 par