Il y a 25 ans, n'étant qu'une enfant, Astrig Siranossian assista à Romans sur Isère au premier concert en France de la pianiste roumaine Dana Ciocarlie. Des années plus tard, elle lui confiera que le souvenir de ce concert est resté gravé dans son coeur. De son côté Dana la découvrit lors de la parution de son premier disque. Dana & Astrig étaient faites pour jouer ensemble, et c'est chose faite avec l'album « Bubbles ». Ces musiciennes cultivent une passion commune pour les musiques issues du folklore. Elles sont au coeur de leur récital « Mariage de l'Orient et de l'Occident ». Tout au cours de leur récital, elles nous entraîneront en Arménie, en Roumanie mais aussi en Europe Centrale, symbolisée par la sonate de Johannes Brahms , puis vers l'Occident espagnol de Manuel de Falla, pour finir, en guise de feu d'artifice, par le Grand Tango de l'argentin Astor Piazolla. Amzer ur sonadeg e kinnigomp deoc'h daou vailh o 'n em gavout asambles evit ar wech kentañ, ur pianoour hag ur violoñsellourez ho kaso pelloc'h eget an tonioù klasel anavezet ganeoc'h.

