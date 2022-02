Concert: Dan Gharibian Trio Sarre-Union, 4 mars 2022, Sarre-Union.

Concert: Dan Gharibian Trio Sarre-Union

2022-03-04 20:00:00 – 2022-03-04 23:00:00

Sarre-Union Bas-Rhin Sarre-Union

EUR Avec plus de 40 ans de carrière au sein du groupe mythique BRATSCH, la voix de Dan GHARIBIAN n’a pas perdu de sa superbe. Un charisme hors- pair, un timbre unique, original et un talent parfaitement maitrisé. Avec son nouveau trio, l’artiste construit librement un projet plus personnel…

Ses compositions nous racontent ses histoires de vies, ses voyages, ses rencontres aux quatre coins du monde sur des airs de Caucase, des Balkans et du pourtour méditerranéen.

À l’occasion de ce concert, il sera accompagné d’Antoine GIRARD à l’accordéon et de Benoît CONVERT à la guitare (vu auparavant dans les projets Les Doigts de L’Homme, Selmer 607, Slonovski bal notamment). Le trio viendra nous offrir son nouvel album aux arrangements et interprétations de haut vol, où l’émotion et la bienveillance prennent le pas sur la dextérité.

Le concert est organisé en partenariat avec les associations Arborescence et Au grès du Jazz (La Petite Pierre)

Sur réservation : my.weezevent.com/dan-gharibian

+33 3 88 01 67 07

Sarre-Union

