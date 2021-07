Luxeuil-les-Bains Luxeuil-les-Bains Haute-Saône, Luxeuil-les-Bains Concert Dan Ar Braz Luxeuil-les-Bains Luxeuil-les-Bains Catégories d’évènement: Haute-Saône

Luxeuil-les-Bains

Concert Dan Ar Braz Luxeuil-les-Bains, 10 juillet 2021-10 juillet 2021, Luxeuil-les-Bains. Concert Dan Ar Braz 2021-07-10 20:00:00 – 2021-07-10 22:00:00 Espace Molière 16 Rue des Thermes

Luxeuil-les-Bains Haute-Saône EUR 9 15 Pour fêter l’inauguration de l’&cclesia et de la Via Colombani, Dan Ar Braz nous fait l’honneur de venir se produire sur les planches de l’Espace Molière !

À 20h. Tarifs : 15 € (tarifs réduits 13 € / abonnés 9€)

