Concert Dan ar Braz, Archimède
Plougonvelin, 21 mai 2022
Rue du stade Espace Kéraudy
Plougonvelin, Finistère

Dan ar Braz célèbre la danse, le partage, le rock n'roll avec ses 10 musiciens et sa guitare Fender stratocaster. Il jouera les titres phares de sa carrière dans un esprit rock et festif. Archimède : Fred et Nico Boisnard, ont fêté leurs 10 ans de carrière l'été dernier. La qualité de l'écriture, l'efficacité des sonorités pop produisent des tubes pop-rock ensoleillés, joyeux … efficaces !

