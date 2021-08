La Roche-Posay Donjon La Roche-Posay, Vienne Concert « Dame Jeanne » Donjon La Roche-Posay Catégories d’évènement: La Roche-Posay

Donjon, le mercredi 25 août à 20:30

Venez assister à ce concert dans le parc du Donjon de La Roche-Posay, au pied de l’emblématique tour du quartier médiéval. Concert offert. Pass sanitaire obligatoire.

Entrée libre

Du swing américain au manouche, en passant par la chanson française, le tout épicé d’arrangements originaux. Donjon Rue Duguesclin 86270 LA ROCHE-POSAY La Roche-Posay Vienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-25T20:30:00 2021-08-25T22:00:00

