Concert d’Amaury Vassili Place Bourdonnay du Clézio Pontivy, dimanche 10 mars 2024.

Amaury VASSILI, ce véritable performer aux capacités vocales exceptionnelles, qui poursuit sa tournée acoustique UN PIANO ET UNE VOIX, durant laquelle il interprète un récital d’airs du répertoire lyrique, de variété noble italienne ainsi que les grands tubes des artistes populaires lors d’un spectacle BEST OF.

Billets en vente sur www.samuelducros.com, ticketmaster, Fnac et en points de vente habituels Auchan, Intermarché, Carrefour et E.Leclerc .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-10 18:00:00

fin : 2024-03-10

Place Bourdonnay du Clézio Basilique Notre-Dame-de-Joie

Pontivy 56300 Morbihan Bretagne

