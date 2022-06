Concert d’Amandine Habib Saint-Andiol Saint-Andiol Catégories d’évènement: 13670

Saint-Andiol

Concert d’Amandine Habib Saint-Andiol, 10 juin 2022, Saint-Andiol. Concert d’Amandine Habib Rue Maréchal Leclerc Château de Saint-Andiol Saint-Andiol

2022-06-10 – 2022-06-10 Rue Maréchal Leclerc Château de Saint-Andiol

Saint-Andiol 13670 Amandine Habib vous présentera sa dernière œuvre dans le Château de Saint-Andiol. « Les Ondes » est un mélange d’œuvres de Claude DEBUSSY et François COUPERIN (Label Melism). Entrée gratuite. Concert d’Amandine Habib (Provence en Scènes) organisé dans le cadre du label « Capitale Provençale de la Culture 2022 » +33 4 90 95 02 02 Amandine Habib vous présentera sa dernière œuvre dans le Château de Saint-Andiol. « Les Ondes » est un mélange d’œuvres de Claude DEBUSSY et François COUPERIN (Label Melism). Entrée gratuite. Rue Maréchal Leclerc Château de Saint-Andiol Saint-Andiol

dernière mise à jour : 2022-05-21 par

Détails Catégories d’évènement: 13670, Saint-Andiol Autres Lieu Saint-Andiol Adresse Rue Maréchal Leclerc Château de Saint-Andiol Ville Saint-Andiol lieuville Rue Maréchal Leclerc Château de Saint-Andiol Saint-Andiol Departement 13670

Saint-Andiol Saint-Andiol 13670 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-andiol/

Concert d’Amandine Habib Saint-Andiol 2022-06-10 was last modified: by Concert d’Amandine Habib Saint-Andiol Saint-Andiol 10 juin 2022 13670 Saint-Andiol

Saint-Andiol 13670