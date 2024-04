Concert Dalton’s night années 80 ! Les Moutiers-en-Retz, samedi 20 juillet 2024.

Le groupe Dalton’s Night débarque aux Moutiers-en-Retz pour une soirée inoubliable spéciale années 80 !

Voyagez dans le temps avec les Dalton’s Night ! Si vous êtes nostalgique des tubes légendaires de cette époque, préparez-vous à danser, chanter et revivre les années folles.

Les hits intemporels

Les Dalton’s Night ont soigneusement sélectionné les tubes qui ont marqué toute une génération. De “Take On Me” à “Billie Jean”, en passant par “Sweet Child o’ Mine” et “Like a Prayer”, chaque chanson vous ramènera à des souvenirs lointains. Préparez-vous à chanter à tue-tête et à partager des sourires complices avec les autres fans.

La folie des années 80

La piste de danse sera en feu ! Sortez vos leggings fluos, vos épaulettes et vos brushings volumineux . Les Dalton’s Night vous invitent à revêtir vos plus belles tenues rétro. Laissez-vous emporter par la folie des années 80 !



Voici nos conseils pour bien organiser votre venue aux Moutiers-en-Retz

privilégiez les déplacements à pied ou à vélo

si vous venez en voiture, vous pouvez stationner sur les parkings situés rue des Lutins (prendre la rue entre l’office de tourisme et l’agence postale)

si vous venez avec des enfants, pensez à les équiper d’un casque anti-bruit pour le concert

Les Dalton’s Night vous promettent une ambiance survoltée, des souvenirs plein la tête et des pas de danse endiablés. Ne manquez pas ce voyage dans le temps musical !

