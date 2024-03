CONCERT D’ALBOROSIE ET SHENGEN CLAN Terville, vendredi 27 septembre 2024.

CONCERT D’ALBOROSIE ET SHENGEN CLAN Terville Moselle

Vendredi

LE112 et Bibiche Events présentent ALBOROSIE et Shengen Clan (It) avec Tony Nephtali & The MoselliansTout public

35 EUR.

Début : 2024-09-27 20:30:00

fin : 2024-09-27

route de Verdun

Terville 57180 Moselle Grand Est

L’événement CONCERT D’ALBOROSIE ET SHENGEN CLAN Terville a été mis à jour le 2024-03-14 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME