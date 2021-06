Portes-lès-Valence Portes-lès-Valence Drôme, Portes-lès-Valence Concert d’Ahamada SMIS et Sages comme des sauvages Portes-lès-Valence Portes-lès-Valence Catégories d’évènement: Drôme

Portes-lès-Valence

Concert d’Ahamada SMIS et Sages comme des sauvages Portes-lès-Valence, 30 juin 2021-30 juin 2021, Portes-lès-Valence. Concert d’Ahamada SMIS et Sages comme des sauvages 2021-06-30 19:30:00 19:30:00 – 2021-06-30 BP 47 1 rue Aragon

Portes-lès-Valence Drôme Dans le cadre du Festival Aah les déferlantes!

Concert de Ahamada SMIS originaire des comores et sages comme des images d’origine belge . Dans le cadre du Festival Aah les déferlantes!

Concert de Ahamada SMIS originaire des comores et sages comme des images d’origine belge .

Détails Catégories d’évènement: Drôme, Portes-lès-Valence Étiquettes évènement : Autres Lieu Portes-lès-Valence Adresse BP 47 1 rue Aragon Ville Portes-lès-Valence lieuville 44.87506#4.88265