Hautes-Pyrénées Dafra délivre une musique authentique aux grooves accrocheurs, qui possède les atouts de la sobriété du blues et des chansonniers. Une voix, un instrument, une histoire… et l’émotion fait mouche. Ses textes soignés et souvent poétiques sont servis par une voix puissante et généreuse, pouvant tout aussi bien se montrer sensible ou éraillée, nous rappelant les longues heures de communion avec le public, fruit de ses expériences de vie qu’il exalte sur scène.

(Concert proposé pour la sortie de son nouvel album) + d’infos sur le site internet La Gespe contact@lagespe.com +33 5 62 51 32 98 https://www.lagespe.com/ TARBES 23 rue Paul Cézanne Tarbes

