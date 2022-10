Concert : Dafné Kritharas – chant du monde Melle Melle Catégories d’évènement: Deux-Svres

Melle

Concert : Dafné Kritharas – chant du monde Melle, 26 novembre 2022, Melle. Concert : Dafné Kritharas – chant du monde

Metullum Place Bujault Melle Deux-Svres Place Bujault Metullum

2022-11-26 – 2022-11-26

Place Bujault Metullum

Melle

Deux-Svres 12 12 EUR Concert : Dafné Kritharas – chant du monde Samedi 26 novembre à 21h au Metullum à Melle Sa voix, impressionnante, coule d’une source pure. Forte et claire, ample et souple, elle vibre dans les aigus, résonne dans les graves. Dafné Kritharas l’utilise en instrument pour créer des sonorités virtuoses et ressusciter rebetiko grec, complaintes judéo-espagnoles, chants traditionnels séfarades, bosniaques, arméniens, turcs… nés sous l’Empire ottoman. Nourrie de jazz, de folk et d’une subtile note électro servie par des instrumentalistes virtuoses. Dafné Kritharas chante l’exil. Prix de l’Académie Charles Cros « Coup de coeur 2022 musique du monde » Tarif de 12 à 18€

Réservation : HelloAsso.com ou via l’Office de Tourisme du Pays Mellois 05 49 29 15 10 Dans le cadre du festival des solidarités Concert : Dafné Kritharas – chant du monde Samedi 26 novembre à 21h au Metullum à Melle

Prix de l’Académie Charles Cros « Coup de coeur 2022 musique du monde » Tarif de 12 à 18€

Réservation : HelloAsso.com ou via l’Office de Tourisme du Pays Mellois 05 49 29 15 10 +33 5 49 29 15 10 Place Bujault Metullum Melle

dernière mise à jour : 2022-10-12 par

Détails Catégories d’évènement: Deux-Svres, Melle Autres Lieu Melle Adresse Melle Deux-Svres Place Bujault Metullum Ville Melle lieuville Place Bujault Metullum Melle Departement Deux-Svres

Melle Melle Deux-Svres https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/melle/

Concert : Dafné Kritharas – chant du monde Melle 2022-11-26 was last modified: by Concert : Dafné Kritharas – chant du monde Melle Melle 26 novembre 2022 Deux-Svres Melle Metullum Place Bujault Melle Deux-Svres

Melle Deux-Svres