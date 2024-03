Concert d’adieu carte blanche pour Alexandra Delannoy Salle Paray / Conservatoire Darius Milhaud musique, danse et art dramatique Aix-en-Provence, samedi 6 avril 2024.

La classe de chant lyrique vous invitent à un voyage musical à travers du répertoire russe et italien.

Partant de la mélodie russe et avec quelques airs du grand répertoire de l’opéra russe et italien, le parcours lyrique se terminera avec des surprises de la musique des salons de Moscou d’époque romantique jusqu’à aujourd’hui. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-06 19:00:00

fin : 2024-04-06

Salle Paray / Conservatoire Darius Milhaud musique, danse et art dramatique 380 Avenue Mozart

Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

