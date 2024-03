Concert d’accordéon par Théo Ould Bibliothèque historique de la Ville de Paris (BHVP) Paris, jeudi 13 juin 2024.

Le jeudi 13 juin 2024

de 19h00 à 20h00

.Tout public. gratuit

La bibliothèque historique reçoit Théo Ould, révélation soliste instrumental des Victoires de la musique classique 2023

Originaire de Marseille, Théo Ould, talentueux accordéoniste de 24 ans, amorça son parcours musical dans sa ville natale avant de rejoindre, à seulement 16 ans, le prestigieux Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris (CNSM). Récompensé à plusieurs reprises, il se distingue tant en tant que soliste qu’en musique de chambre, explorant sans relâche de nouveaux répertoires pour son instrument. Sa curiosité le pousse à collaborer avec des compositeurs contemporains renommés tels que Martin Matalon, Régis Campo, Thomas Gubitsch, Luis Naon, et à former des ensembles instrumentaux insolites. Son engagement et son excellence lui valent une nomination aux Victoires de la Musique Classique, faisant de lui une figure montante de la scène musicale contemporaine.

La bibliothèque historique, en partenariat avec l’association Lyre et Muses, vous propose de découvrir ou de redécouvrir cet artiste à l’occasion d’un concert sous les plafonds de sa salle de lecture.

Bibliothèque historique de la Ville de Paris (BHVP) 24 rue Pavée 75004

Contact : https://www.billetweb.fr/concert-daccordeon-par-theo-ould

