Concert d’accordéon et de saxophone par les élèves du Conservatoire Bibliothèque Parmentier Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Concert d’accordéon et de saxophone par les élèves du Conservatoire Bibliothèque Parmentier, 13 avril 2022, Paris. Date et horaire exacts : Le mercredi 13 avril 2022

de 15h30 à 16h30

gratuit

Dans le cadre du partenariat entre le Conservatoire du 11ème arrondissement et la bibliothèque Parmentier, les élèves des classes d’accordéon et de saxophone vous offrent un concert haut en couleurs entre nos murs ! Des duos seront proposés par les élèves du Conservatoire pour vous emporter dans un voyage autour des grands standards de jazz et les différentes époques que ces mélodies ont traversées. De Kurt Weill à Herbie Hancock en passant par Duke Ellington et Dexter Gordon, un beau moment de musique en perspective ! Gratuit et sans réservation, venez nombreux les écouter le mercredi 13 avril à 15h30 ! Bibliothèque Parmentier 20 bis avenue Parmentier Paris 75011

9 : Voltaire (Paris) (211m) 69 : Chemin Vert (Paris) (109m)

Contact : Concert;Musique

Date complète :

2022-04-13T15:30:00+01:00_2022-04-13T16:30:00+01:00

Conservatoire Charles Münch

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Bibliothèque Parmentier Adresse 20 bis avenue Parmentier Ville Paris lieuville Bibliothèque Parmentier Paris Departement Paris

Bibliothèque Parmentier Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Concert d’accordéon et de saxophone par les élèves du Conservatoire Bibliothèque Parmentier 2022-04-13 was last modified: by Concert d’accordéon et de saxophone par les élèves du Conservatoire Bibliothèque Parmentier Bibliothèque Parmentier 13 avril 2022 Bibliothèque Parmentier Paris Paris

Paris Paris