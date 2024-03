Concert d’Abisko dans l’acoustique unique de Pierreville ! Pierreville Pierreville, vendredi 12 avril 2024.

Concert d’Abisko dans l’acoustique unique de Pierreville ! Pierreville Pierreville Vendredi 12 avril, 20h00

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2024-04-12 20:00

Fin : 2024-04-12 21:30

Rendez-vous le vendredi 12 avril, à 20 h, pour un émouvant voyage en musique dans l’acoustique merveilleuse de l’église de Pierreville ! Le duo Abisko fêtera la sortie de son 1er album ! Vendredi 12 avril, 20h00 1

https://www.facebook.com/events/289211250878233?locale=fr_FR

Abisko se situe dans le cercle polaire arctique. Céline et Maxime y ont admiré leurs premières aurores boréales… Abisko, c’est donc aussi leur voyage musical, tissé d’harmonies vocales…

Ce duo nomade aux voix aériennes, accompagnées d’un piano et d’une guitare, enlace délicatement nos mélodies intérieures pour faire danser la lumière…

Leurs reprises et compositions vous transportent vers des horizons lointains et des langues mêlées.

Chaque saison, Maxime et Céline partagent un nouveau live musical sur internet, tourné dans un lieu inédit (près de 90 000 vues sur leur chaîne YouTube) :

https://www.youtube.com/watch?v=SjJX7LtkgQ8

https://www.youtube.com/watch?v=y3XYMMGJIwc

Retrouvez sur la chaîne de MUNE (nouveau projet musical de Maxime) l’un de leurs clips, filmé au Costa Rica, qui revisite le fameux tube « Voyage voyage » : https://www.youtube.com/watch?v=g0n8q43lapw

Découvrez également leur featuring très récent avec la talentueuse Terri-Jade : https://www.youtube.com/watch?v=W5lWvWWjUCc

Le reste de l’année, ils vous invitent à partager des concerts magnétiques et envoûtants, qui s’ouvriront en 2024 à des guests et à des nouveautés !

Rendez-vous le vendredi 12 avril, à 20 h, pour un émouvant voyage en musique dans l’acoustique merveilleuse de l’église de Pierreville !

Dernier concert d’Abisko dans le Cotentin pour ce printemps ! Ensuite, Céline et Maxime partiront faire des concerts ailleurs, puis reviendront cet été !

Entrée à prix libre pour ce concert qui continuera à fêter la sortie de leur 1er album !

Pierreville 1 Route de l’église Pierreville 50340 Manche