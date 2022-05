Concert Da Silva Plouescat Plouescat Catégories d’évènement: Finistère

Plouescat

Concert Da Silva Plouescat, 22 octobre 2022, Plouescat. Concert Da Silva Médiathèque L’Atelier 14, Place du Dauphin Plouescat

2022-10-22 20:30:00 – 2022-10-22 Médiathèque L’Atelier 14, Place du Dauphin

Plouescat Finistère En coproduction avec Quai Ouest. nPréventes : 17/19€ (+ frais de loc). nSur place : 22€. laterlier.mediatheque@plouescat.fr +33 2 98 69 88 81 En coproduction avec Quai Ouest. nPréventes : 17/19€ (+ frais de loc). nSur place : 22€. Médiathèque L’Atelier 14, Place du Dauphin Plouescat

dernière mise à jour : 2022-05-13 par

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Plouescat Autres Lieu Plouescat Adresse Médiathèque L'Atelier 14, Place du Dauphin Ville Plouescat lieuville Médiathèque L'Atelier 14, Place du Dauphin Plouescat Departement Finistère

Plouescat Plouescat Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/plouescat/

Concert Da Silva Plouescat 2022-10-22 was last modified: by Concert Da Silva Plouescat Plouescat 22 octobre 2022 finistère Plouescat

Plouescat Finistère