CONCERT DA PACEM EGLISE N-D. DES BLANCS-MANTEAUX, 12 février 2023, PARIS.

Un spectacle à la date du 2023-02-12 à 16:30. Tarif : 24.2 à 24.2 euros.

STE DES CHANTEURS DE SAINT-EUSTACHE présente ce concert
Gratuit pour les moins de 14 an(s)

Sous la direction de Lionel Cloarec qui a conçu ce programme et dirigera les Chanteurs de Saint-Eustache accompagnés au grand orgue par François Olivier

Lux Aeterna de MORTEN LAURIDSEN
Requiem moderne nourri de grégorien

Salve Regina, The Deer's Cry, Littlemore Tractus et Da pacem, domine d'ARVO PÄRT
quatre œuvres profondément religieuses et spirituelles écrites par l'un des plus grands compositeurs actuels de musique sacrée.

EGLISE N-D. DES BLANCS-MANTEAUX PARIS
12 rue des Blancs Manteaux Paris

