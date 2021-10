CONCERT D’ ERIC LAREINE & CLAIRE GIMATT | LE SONAMBULE Gignac, 27 novembre 2021, Gignac.

CONCERT D’ ERIC LAREINE & CLAIRE GIMATT | LE SONAMBULE 2021-11-27 – 2021-11-27

Gignac Hérault Gignac

5 5 EUR Samedi 27 novembre au Sonambule à Gignac

Eric Lareine – spectacle Chamonix + Claire Gimatt

19h ouverture des portes, bar & foodtruck

21h concerts

Tarifs 16€, 13€, 5€

Spectacle musical hybride

Si vous aimez les spectacles indisciplinés & transdisciplinaires

Avec le metteur en scène et artiste de rue Garniouze, Eric Lareine imagine un mélodrame transdisciplinaire où convergent sciences, poésie et féerie. À l’origine de son récit, sa propre histoire familiale à travers la figure de son père, ingénieur chez EDF.

Histoire qui fait écho à celle d’Aristide Bergès, concepteur au XIXe siècle des premiers systèmes de production d’énergie hydraulique. Histoire d’eau, de chute et de torrent. Histoire d’amour, d’exil et de clandestinité. Histoire enfin de la Fée Electricité car c’est grâce à ces recherches hydrauliques que toute une vallée des Alpes est éclairée pour la première fois en France à la lumière électrique.

Mélange des époques, des genres et des formes pour cet artiste « indiscipliné » qui navigue avec aisance entre rock, musiques improvisées, théâtre et poésie. Un spectacle musical hybride qui nous garde en éveil sur la porosité et la multiplicité des univers artistiques.

Électrisant, tout simplement.

Direction artistique Eric Lareine, en étroite collaboration avec Garniouze (alias Christophe Lafargue) Direction musicale Pascal Maupeu

Guitares Pascal Maupeu,

Basse, guitare et voix Nicolas Le Moullec

Guitares et voix Boris Rosenfeld

Batterie et banjo Colin Neveux

Scénographie et décors Matthieu Bony

Dispositif Vidéo Babax (alias David Bourbon)

Régie son Johann Levasseur

Régie Lumière Enzo Giordana

Production Klakson

Co-Production Théâtre Garonne – Scène Européenne, Toulouse L’Usine – Centre national des arts de la rue et de l’espace public, Tournefeuille Le Club, Rodez

Avec le soutien du Ministère de la Culture et de la Communication, DRAC Occitanie, Conseil Régional Occitanie

Partenaires Art’Cade, SMAC – Rieux Volvestre, Le Sonambule – Gignac, La Bouche D’Air – Nantes, Détours de Chants – Toulouse

++ Claire Gimatt ++

Chanson

Un peu sorcière, baguettes à la main, Claire Gimatt invoque des mondes hors du réel. Un vent de liberté souffle sur ses chansons luxuriantes, peuplées de femmes intrépides, d’arbres qui tirent leur révérence, de tableaux surréalistes qui prennent vie. Sa voix fêlée explore une musique qui lui est propre, entre sonorités actuelles et influences traditionnelles. Un concert comme un plongeon, une ode à l’inattendu, qui célèbre la sortie de son premier album Sorcières.

« Sa beauté sans artifices, rappelle les chants les plus anciens, de ceux qui se transmettent à travers les âges. » Télérama

Voix, clavier, machines Claire Gimatt

Soutiens Région Occitanie, Conseil départemental de la Haute Garonne, Le Bureau de Lilith

