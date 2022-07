Concert Cyril Peron Martigues Martigues Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Bouches-du-Rhône Le jeune multi-instrumentiste marseillais · Cy ·, de son vrai nom Cyril Peron-Dehghan, accompagne depuis quelques années des artistes sur scène et compose pour des musiciens de renom. Un concert gratuit dans le cadre des Fadas du monde.

Sa musique pop-folk ambient invite à l'ouverture aux autres avec des mélodies épurées dans des ambiances de douce mélancolie.

