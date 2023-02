Concert Curumbia Quartier Loupien, 4 mars 2023, Monein Monein.

Concert Curumbia

Le Moulin Bouge Quartier Loupien Monein Pyrenees-Atlantiques

2023-03-04 – 2023-03-04

Quartier Loupien Le Moulin Bouge

Monein

Pyrenees-Atlantiques

Monein

EUR 8 Répertoire de reprises et de compositions originales inspirés de rythmes latinos comme la cumbia, le son cubain, mais aussi le forro et la bossa nova , la biguine et le maloya… Les quatre musiciens nous proposent un voyage à travers l’Amérique latine, les Caraïbes en passant par l’Afrique et l’Océan indien.

