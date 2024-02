Concert Cuivres et voix en lumière Burnhaupt-le-Haut, dimanche 24 mars 2024.

Concert évènement qui réunira le grand Chœur d’hommes POLYCANTO de Colmar et l’ensemble de Trombones du conservatoire . Ce chœur composé d’une trentaine de choristes est dirigée par Arlette STEYER , « grande Dame » de la musique , professeur de chant, soliste reconnue pour s’être produite aux USA ,en France , dans les pays de l’Est de nombreuses fois. Lauréate de la Fondation Alsace Arlette Steyer aura dirigée plusieurs ensembles lors de festivals et concerts. Un vaste spectre musical et varié allant du grégorien à la musique contemporaine avec une prédilection pour les œuvres A cappella des 20 & 21 e siècles sera proposé lors de ce concert évènement.

L’ensemble de Trombones du conservatoire de Colmar est dirigé par Philippe SPANNAGEL , professeur à l’école nationale de musique , co-soliste à l’orchestre symphonique de Mulhouse . L’ensemble de trombones est constitué d’une douzaine d’élèves de fin de cycles d’études. Le répertoire de l’ensemble est varié et complètera le chœur dans certaines pièces.

L’orgue Schwenkedel sera tenu par Vincent AFFHOLDER , organiste titulaire de l’instrument , professeur et directeur d’ensembles vocaux. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-24 17:00:00

fin : 2024-03-24

Burnhaupt-le-Haut 68520 Haut-Rhin Grand Est n.christopheschultz@orange.fr

