Concert Cuivres en fête Schillersdorf, 26 mai 2022, Schillersdorf.

Concert Cuivres en fête Schillersdorf

2022-05-26 19:00:00 – 2022-05-26

Schillersdorf Bas-Rhin Schillersdorf

Dans le cadre du printemps de la création musicale, venez assister au concert “Cuivres en fête” à Schillersdorf. Avec le Strasbourg Brassband, l’Orchestre à l’École de Bischholtz et l’Ensemble de cuivres intercommunal. nUne belle rencontre entre nos jeunes musiciens qui en sont à leur première année d’Orchestre à l’École, les instrumentistes amateurs du territoire et les professionnels du Strasbourg Brassband parmi lesquels figure Laurent Larcelet, tromboniste au Philhar et parrain de l’Orchestre à l’École. Schillersdorf, Salle polyvalente n 19h Entrée libre – plateau

dernière mise à jour : 2022-05-13 par