CONCERT Cuisery, samedi 17 février 2024.

CONCERT Cuisery Saône-et-Loire

Quatre bandits musiciens, désarmants et désarmés, se rencontrent par quatre chemins croisés. Loin des lignes droites et des routes déjà tracées, ils allument de petits feux. De doutes assumés en envies partagées, ils s’accueillent aux abords de leurs secrets. Aujourd’hui, parce qu’ils savent qu’ils ne sont pas obligés d’écrire et de composer ensemble, ils décident de le faire. Pour changer les habitudes, pour le plaisir des étreintes déstabilisantes, pour le vertige adoré et pour le bancal chéri. Les chansons ne sont pas issues du répertoire de chacun. Il s’agit d’une oeuvre singulière, de partage, où l’un a écrit pour l’autre, mais aussi une écriture commune. Des reprises surprenantes et entièrement revisitées viennent agrémenter ce répertoire. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-17

fin : 2024-02-17

Le Palace

Cuisery 71290 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté mairie-cuisery@wanadoo.fr

L’événement CONCERT Cuisery a été mis à jour le 2024-02-02 par LOUHANS │ OT Pays de la Bresse Bourguignonne | Cat.II