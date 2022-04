Concert : Cuarteto Tafi Saint-Loubès, 30 avril 2022, Saint-Loubès.

Concert : Cuarteto Tafi La Coupole 36 Chemin de Nice Saint-Loubès

2022-04-30 20:30:00 – 2022-04-30 22:00:00 La Coupole 36 Chemin de Nice

Saint-Loubès Gironde Saint-Loubès

6 6 EUR Ces quatre musiciens passeurs de poésie et d’émotion nous embarquent pour un fabuleux voyage depuis les rives de la Méditerranée jusqu’aux confins de l’océan Pacifique.

Avec leur quatrième album « Amenacer », le Cuarteto Tafi nous propose une fusion originale entre ses influences latino-américaines et des arrangements aux sonorités actuelles, un espace où tradition et contemporanéité se mêlent à la perfection, livrant ses titres comme autant d’hymnes à la vie, à la joie mais aussi, parfois, à la révolte et à la colère.

+33 5 56 68 67 06

luisphotographie

La Coupole 36 Chemin de Nice Saint-Loubès

dernière mise à jour : 2022-04-20 par OT de l’Entre-deux-Mers