Le groupe « Cuarteto Tafi » s’inspire d’influences jazz, pop, afro et orientales pour un concert qui vous amènera en voyage depuis le jardin des Archives. En partenariat avec la Médiathèque départementale. **Ouverture des réservations : Lundi 2 mai 2022.** Ce concert vous est proposé dans le cadre de la SEMAINE INTERNATIONALE DES ARCHIVES. Les Archives départementales proposent une semaine exceptionnelle, riche en activités pour tous les publics. Le principe est simple : 5 jours / 5 rdv pour découvrir les Archives de différentes façons ! **ATTENTION ! Ce concert aura lieu dans le jardin des Archives. Merci de prendre note qu’en cas de pluie ou de météo inadapté, le concert ne pourra pas être maintenu. Merci de votre compréhension.** // INFOS PRATIQUES \\ ———————– * **Quand ?** Jeudi 9 juin, à 18h30. * **Pour qui ?** Tout public. * **Où ?** Archives départementales de la Haute-Garonne, 11 boulevard Griffoul-Dorval – 31400 TOULOUSE. * **Comment réserver ?** [https://formulaires.services.haute-garonne.fr/archives-departementales/inscription-activites-culturelles/](https://formulaires.services.haute-garonne.fr/archives-departementales/inscription-activites-culturelles/) * **Comment venir ?** Parking gratuit au 14, boulevard Griffoul-Dorval. Lignes d’autobus : 27 (arrêt Archives départementales) ou 10 (arrêt Trois Fours). Station Vélôtoulouse : station 98, 80 allées des Demoiselles. Métro : station François Verdier (20mn à pied). Gratuit. Réservation obligatoire. Les activités culturelles des Archives départementales de la Haute-Garonne se dérouleront dans le respect des conditions sanitaires en vigueur. Plus d’informations : 05 34 32 50 00 – [archives.action.culturelle@cd31.fr](mailto:archives.action.culturelle@cd31.fr)

La rencontre improbable entre une voix argentine, un bouzouki grec, une guitare flamenca et des percussions afro-latines. Archives départementales de la Haute-Garonne 11 boulevard Griffoul-Dorval, 31400 Toulouse Toulouse Haute-Garonne

