Morlaix Morlaix Finistère, Morlaix Concert Cruveiller Blues band Morlaix Morlaix Catégories d’évènement: Finistère

Morlaix

Concert Cruveiller Blues band Morlaix, 28 janvier 2022, Morlaix. Concert Cruveiller Blues band MJC Morlaix 7 Place du Dossen Morlaix

2022-01-28 20:30:00 – 2022-01-28 MJC Morlaix 7 Place du Dossen

Morlaix Finistère Se servir du blues comme une matière noble, l’épousseter avec respect, l’explorer sous toutes ses coutures , tirer partie de ses mille et une facettes pour construire son propre univers. Voilà le leitmotiv.

Un univers où des passerelles sont jetées entre RL Burnside et Gary Clark Jr , où le slide de Muddy Waters rencontre celui de Georges Thorogood .

Où la rythmique, solide, râblée, dodue comme une mama, porte sur ses larges épaules une guitare racée, tour à tour tranchante ou

caressante. Un monde sans étiquette, métissé, nuancé, organique au service de compositions identifiables où la mélodie est reine .

