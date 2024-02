CONCERT CROUSTILLEUX LA FONTAINE Place de la 2ème DC Lunéville, vendredi 28 juin 2024.

Vendredi

Le ténor Jean-François Novelli s’empare des œuvres moins connues et plus osées de Jean de La Fontaine sur la musique du compositeur Antoine Sahler. Des contes que l’on écoute l’oreille collée au trou de la serrure et où la haute tenue littéraire du XVIIe siècle éclate dans toute sa splendeur au service d’un propos on-ne-peut-plus léger ! Un récital décalé et un peu fou entre théâtre et chansons, où les histoires de nonnes affriolantes et de pâtés d’anguilles prennent vie sous l’œil malicieux de la facétieuse Juliette.Tout public

13 EUR.

Début : 2024-06-28 20:30:00

fin : 2024-06-28

Place de la 2ème DC Chapelle du Château

Lunéville 54300 Meurthe-et-Moselle Grand Est chateaudeluneville@departement54.fr

