Concert « Crossroads, une histoire du blues » par Marc Silla. Bar associatif fartfelien Gigny-sur-Saône Saône-et-Loire

Dans un spectacle musical pour petit.es et grand.es, Marc Silla vous invite à remonter les rives du delta du Mississippi, à errer dans les bayous parmi les crocodiles et se retrouver au milieu des fameux Crossroads pour vous raconter le Blues…

De Memphis à Chicago en passant par Londres, il va faire sonner une boîte de cigare au rythme d’une planche à laver, faire murmurer la guitare acoustique et chanter la guitare électrique.

Il va ainsi vous transmettre ce qu’il connait de l’histoire de cette musique au détour des standards incontournables de Memphis Minnie, Big Bill Broonzy, Bessie Smith, BB King…

Restauration avec réservation conseillée avant le 25/04 à 20h Tortilla & salade

Grande assiette, 9€ Petite assiette, 4.5€

Dessert selon opportunités du moment. 2 2 EUR.

Début : 2024-04-27 19:00:00

fin : 2024-04-27 23:30:00

Bar associatif fartfelien 6 Rue du Pont

Gigny-sur-Saône 71240 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté contact@fartfelien.fr

