Concert Cristal Duet Saint-Martin-de-Sanzay, 11 novembre 2022, Saint-Martin-de-Sanzay.

Dans l’église Place Jean-Louis Noël Saint-Martin-de-Sanzay Deux-Svres Place Jean-Louis Noël Dans l’église

2022-11-11 16:00:00 – 2022-11-11

5 EUR Ces deux musiciens ont élaboré un programme alliant musiques traditionnelles et innovantes (Pérotin, Montserrat, Sancs, Vivaldi, …). Michel Deneuve a développé pour la réalisation de ce programme polyphonique et multi-culturel une technique de jeu propre au Cristal Baschet originale (le Cristal Baschet, ou orgue de cristal est un instrument de musique contemporain, créé dans les années 50), poussant toujours plus loin les possibilités de son instrument et insérant ainsi des sonorités encore jamais entendues dans ce type de répertoire. Dans le strict respect de la ligne de chant, la voix cristalline de Sébastien Fournier s’inscrit dans cette même recherche d’harmonie de fluidité. L’expression simple d’une voix avec le moins de vibrato possible, pour respecter la pureté de la ligne de chant et rentrer en résonance avec chaque harmonique du cristal.

La rencontre extraordinaire de la voix du contre-ténor Sébastien Fournier fondateur de l’ensemble Sprezzatura et de Michel Deneuve cristaliste, a donné naissance au Cristal Duo. Un échange musical étonnant aux sonorités originales que vous pourrez retrouver.

