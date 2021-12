Crépy-en-Valois Crépy-en-Valois Crépy-en-Valois, Oise Concert Crépy-en-Valois Crépy-en-Valois Catégories d’évènement: Crépy-en-Valois

Crépy-en-Valois Oise Crépy-en-Valois 0 0 0 Rendez-vous le dimanche 9 janvier à 17h00 à la MJC situé 1 avenue de l’Europe à Crépy-en-Valois pour assister au concert de la Chorale Clairval.

