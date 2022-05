CONCERT CRAZY NAILS, 11 décembre 2022, .

CONCERT CRAZY NAILS

2022-12-11 16:00:00 16:00:00 – 2022-12-11 17:30:00 17:30:00

Après avoir évolué dans le monde du classique pendant des années, deux musiciens décident de prendre leur courage à deux mains et de sortir des cases. Le but est d’apporter de la vie dans les musiques du passé et du présent et de redécouvrir le plaisir de faire de la musique. Crazy Nails ! commence comme un concert normal pour peu à peu vous entraîner dans un voyage loufoque à travers tout genre de musique et d’émotion avec un zeste de folie. Un concert à déguster en famille : humour et virtuosité pour oreilles de 8 à 108 ans ! Tarif plein : 15€ / Tarif réduit : 12€ / Tarif spécial : 8€ / Tarif famille : 8€ par personne.

dernière mise à jour : 2022-02-09 par