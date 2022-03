Concert – Crawfish Wallet Saint-Macaire, 26 mars 2022, Saint-Macaire.

Concert – Crawfish Wallet La Belle Lurette 2 Place du General de Gaulle Saint-Macaire

2022-03-26 – 2022-03-26 La Belle Lurette 2 Place du General de Gaulle

Saint-Macaire Gironde Saint-Macaire

NEW ORLEANS STREET MUSIC

“Crawfish Wallet”, littéralement traduit par “Portefeuille de Langouste”, sur les côtes de la Nouvelle Orléans, nous vient de James Brown lorsqu’il disait d’eux : “Take with you Crawfish Wallet ! Hear the sound of Nola’s streets with a bold and experienced rhythm section. Powerful bone, soulful voice, deep blue music.”

NEW ORLEANS STREET MUSIC

“Crawfish Wallet”, littéralement traduit par “Portefeuille de Langouste”, sur les côtes de la Nouvelle Orléans, nous vient de James Brown lorsqu’il disait d’eux : “Take with you Crawfish Wallet ! Hear the sound of Nola’s streets with a bold and experienced rhythm section. Powerful bone, soulful voice, deep blue music.”

+33 5 56 63 02 42

NEW ORLEANS STREET MUSIC

“Crawfish Wallet”, littéralement traduit par “Portefeuille de Langouste”, sur les côtes de la Nouvelle Orléans, nous vient de James Brown lorsqu’il disait d’eux : “Take with you Crawfish Wallet ! Hear the sound of Nola’s streets with a bold and experienced rhythm section. Powerful bone, soulful voice, deep blue music.”

La Belle Lurette

La Belle Lurette 2 Place du General de Gaulle Saint-Macaire

dernière mise à jour : 2022-03-05 par OT Sauternes Graves Landes Girondines