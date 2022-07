Concert Crash Test Tournus, 15 juillet 2022, Tournus.

Concert Crash Test

Salle des Arcades 1 Avenue Maréchal de Lattre de Tassigny Tournus Saône-et-Loire

2022-07-15 – 2022-07-15

Salle des Arcades 1 Avenue Maréchal de Lattre de Tassigny

Tournus

Saône-et-Loire

EUR Concert Crash test organisé par la ville de Tournus et l’association Monkey Business.

La rencontre de trois générations et 5 univers différents a donné naissance à Monkey Business, sur une ligne résolument rock.

Nos compos originales sont teintées d’influences diverses, allant des Pixies à Foo Fighters, des Pretenders à The Hives…

Avec Tine au chant, Serge et Claude aux guitares, Céline et Jonath’ respectivement basse batterie.

En résumé, c’est du rock, ça envoie et vous en met plein les esgourdes !

Buvette sur place.

Salle des Arcades 1 Avenue Maréchal de Lattre de Tassigny Tournus

