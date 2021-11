Concert country rock Elegant Tramp + Soufflant Manchot Saint-Pierre-Église, 4 décembre 2021, Saint-Pierre-Église.

Concert country rock Elegant Tramp + Soufflant Manchot Saint-Pierre-Église

2021-12-04 20:30:00 – 2021-12-04

Saint-Pierre-Église Manche Saint-Pierre-Église

ÉLÉGANT TRAMP (Country rock/pop)

« Si vous aimez les chansons de cow boys, les western spaghetti et la musique d’Ennio Morricone, ou celle de Roy Orbinson, Johnson Denver ou Johnny Cash, vous adorerez la country pop moderne et classieuse d’Élégant Tramp. Après un premier opus très réussi le groupe sort cet automne son très attendu deuxième album Walking boy. »

+ SOUFFLANT MANCHOT (Folk blues). Deux voix, une guitare, un banjo, quelques percussions et une collection d’harmonicas

Halle 901.

Billetterie en ligne et dans l’espace culturel Leclerc de Tourlaville. Tarif 10€ , gratuit pour les moins de 12 ans.

contact@musikensaire.fr +33 2 33 54 39 10 https://musikensaire.fr/

Saint-Pierre-Église

dernière mise à jour : 2021-11-20 par OT Cotentin – Le Val de Saire